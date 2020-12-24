В ЦИК РФ заявили об отказе от «голосования на пеньках»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подтвердила, что в будущем комитет не будет использовать голосование на придомовых территориях. Об этом глава ЦИК рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Памфиловой, так называемое «голосование на пеньках» — положительный опыт, однако ЦИК не намерен применять его в дальнейшем.

Председатель Центризбиркома отметила, что в таком способе голосования нет необходимости, поскольку традиционное голосование на участках и на дому для отдельных категорий граждан максимально эффективно и доступно.

При этом Памфилова подчеркнула, что в случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации привычные способы волеизъявления россиян позволят полностью обеспечить безопасность.

