В ЦИК Киргизии назвали предварительные результаты выборов

По предварительным итогам парламентских выборов в Киргизии в парламент проходят три партии, которые преодолели 7-процентный барьер, сообщили в ЦИК Киргизии

На сайте Центризбиркома республики указаны названия партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», информирует ТАСС.

Всего, по данным Интерфакс, в выборах приняли участие 16 политических партий.

