В ЦИК Киргизии назвали предварительные результаты выборов
4 октября 202017:31
По предварительным итогам парламентских выборов в Киргизии в парламент проходят три партии, которые преодолели 7-процентный барьер, сообщили в ЦИК Киргизии
На сайте Центризбиркома республики указаны названия партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», информирует ТАСС.
Всего, по данным Интерфакс, в выборах приняли участие 16 политических партий.
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4 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru