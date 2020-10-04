В ЦИК Киргизии назвали предварительные результаты выборов

По предварительным итогам парламентских выборов в Киргизии в парламент проходят три партии, которые преодолели 7-процентный барьер, сообщили в ЦИК Киргизии

На сайте Центризбиркома республики указаны названия партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», информирует ТАСС.

Всего, по данным Интерфакс, в выборах приняли участие 16 политических партий.

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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
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