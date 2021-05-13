В центральных районах Израиля работают сигналы воздушной тревоги

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в центральных районах Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

По данным армии, сирены заработали в центральных районах Израиля и таких крупных городах, как Ашкелон, Ашдод и Модиин. Первые сигналы начали работать около 22 часов..

Кроме того, сирены работают в районах, прилегающих к сектору Газа. Эскалация палестино-израильского конфликта началась в начале месяца, столкновения между арабским и еврейским населением стали крупнейшими за последние несколько лет.

Накануне стало известно, что Израиле арестовали 374 участников беспорядков и столкновений с полицией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя полиции Израиля Мики Розенфельда.