В центральных районах Израиля работают сигналы воздушной тревоги
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в центральных районах Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.
По данным армии, сирены заработали в центральных районах Израиля и таких крупных городах, как Ашкелон, Ашдод и Модиин. Первые сигналы начали работать около 22 часов..
Кроме того, сирены работают в районах, прилегающих к сектору Газа. Эскалация палестино-израильского конфликта началась в начале месяца, столкновения между арабским и еврейским населением стали крупнейшими за последние несколько лет.
Накануне стало известно, что Израиле арестовали 374 участников беспорядков и столкновений с полицией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя полиции Израиля Мики Розенфельда.
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