В Тбилиси протестующие принесли дрова к зданию парламента
Полиция Тбилиси задержала протестующих за попытку разложить дрова у здания парламента Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные неправительственной организации "Стыдно".
Как передает агентство, активистов из этой организации задержала полиция. По словам участников акции, они принесли дрова к зданию, так как планировали ночевать около парламента. Активисты назвали свое задержание необоснованным, однако патрульная служба, производившая задержание, отметила, что разведенный костер в центре грузинской столицы мог нанести угрозу населению.
Как передает телеканал "360", данных о точном количестве задержанных нет. Протесты в Грузии начались после подведения итогов парламентских выборов. Митингующие требуют провести новые выборы.
Также телеканал сообщает, что в понедельник 9 ноября в стране был введен комендантский час с 22:00 до 05:00 из-за угрозы распространения COVID-19. На прошлой неделе в Грузии было зарегистрировано рекордное количество заболевших.
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