В Тбилиси проходит акция в поддержку евроинтеграции

Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси в поддержку евроинтеграции Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что организаторы акции указывают на протестный характер акции. Они считают, что действия текущей власти привели к отказу Брюсселя дать Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Как отмечает агентство, в ходе акции проходят выступления представителей гражданского общества. Также сообщается, что по видеосвязи на протесте может выступить украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что большинство жителей Грузии считают несправедливым непредоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС, так как государство находится в лучшем положении, чем Украина и Молдавия.

