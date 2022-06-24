В Тбилиси проходит акция в поддержку евроинтеграции
Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси в поддержку евроинтеграции Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что организаторы акции указывают на протестный характер акции. Они считают, что действия текущей власти привели к отказу Брюсселя дать Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
Как отмечает агентство, в ходе акции проходят выступления представителей гражданского общества. Также сообщается, что по видеосвязи на протесте может выступить украинский лидер Владимир Зеленский.
Ранее грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что большинство жителей Грузии считают несправедливым непредоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС, так как государство находится в лучшем положении, чем Украина и Молдавия.
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