Президент Молдавии Майя Санду готовит план военной операции в Приднестровье. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

По данным СВР, на совещании с правительством по вопросам энергетической безопасности Молдавии глава республики заявила о необходимости разработать план операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации миротворческого присутствия РФ в регионе.

Как отметили в ведомстве, никто не может дать гарантий, что Кишинев не попытается развязать войну.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что коллективный Запад хочет сделать из республики «вторую Украину» и может рассмотреть возможность дестабилизации в Приднестровье, пишет Ura.ru.

