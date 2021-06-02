В Судане рассказали о причинах отказа от соглашения с Россией по морской базе
Власти Судана приняли решение о пересмотре соглашения с Россией по морской базе из-за положений документа, которые могут нанести вред государству. Об этом заявил начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile.
По мнению главы Генштаба, власти страны не готовы подписывать соглашения, которые способны нанести вред Судану. По словам аль-Хусейна, договор был подписан при прежнем политическом режиме, оно не ратифицировано законодательным органом в соответствие с протоколом одобрения подобных договоров.
Начальник Генштаба отметил, что руководству страны предстоит "определить интересы Судана", прежде чем подписать это соглашение. По его словам, это стало темой переговоров с российской стороной.
При этом в Судане заявили об открытости страны к "военному сотрудничеству с США". О решении Судана приостановить создание морской базы РФ на территории страны стало известно в конце апреля.
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