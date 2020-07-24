В стамбульском соборе святой Софии возобновились мусульманские богослужения

Пятничный намаз прошёл в соборе святой Софии в Стамбуле впервые с 1934 года. Как сообщает RT, на молитве лично присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который две недели назад аннулировал решение о превращении собора из мечети в музей.

Отмечается, что в связи с первым за 86 лет мусульманским богослужение в соборе власти предприняли повышенные меры безопасности. К обеспечению порядка привлекли 17 тысяч полицейских, на крышах разместился спецназ.

Эрдоган произнёс первую суру из Корана перед началом богослужения, которое транслировалось на площади на больших экранах.

Собор Святой Софии – Айя София - был основан 537 году византийским императором-христианином Юстинианом I. Более тысячи лет он являлся крупнейшим храмом в христианском мире. После падения Константинополя собор переделали в мечеть – в этом статусе он оставался до 1934 года, после чего был превращён в музей.

