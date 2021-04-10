В США заявили о готовности отменить часть санкций против Ирана
США заявили о готовности отменить санкции против Ирана, которые противоречат ядерной сделке, однако это не означает снятие всех ограничений. Об сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.
В ходе телефонного брифинга после переговоров по иранской ядерной сделке, прошедших в Вене. По словам дипломата, ряд санкций не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и ради участия Ирана в сделке их готовы отменить.
При этом представитель госдепа напомнил, что многие рестрикции являются "обоснованными". Переговоры по ядерной сделке пройдут еще раз в середине следующей недели в столице Австрии.
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