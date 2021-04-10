В США заявили о готовности отменить часть санкций против Ирана

США заявили о готовности отменить санкции против Ирана, которые противоречат ядерной сделке, однако это не означает снятие всех ограничений. Об сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

В ходе телефонного брифинга после переговоров по иранской ядерной сделке, прошедших в Вене. По словам дипломата, ряд санкций не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и ради участия Ирана в сделке их готовы отменить.

При этом представитель госдепа напомнил, что многие рестрикции являются "обоснованными". Переговоры по ядерной сделке пройдут еще раз в середине следующей недели в столице Австрии.