В США заговорили о намерении выйти из Договора по открытому небу
Глава комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел предупредил, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность выхода страны из Договора по открытому небу», сообщает RT.
Энгел направил послание советнику Трампа по нацбезопасности Роберту О'Брайену воздержаться от этого «опрометчивого шага».
Конгрессмен напомнил, что Договор по открытому небу является для Вашингтона инструментом для наблюдения за Россией, отмечает Газета.ру.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 государствами, входящими в ОБСЕ. Он позволяет странам периодически совершать облет территории друг друга для наблюдения за военной активностью, сообщает РИА ФАН.
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