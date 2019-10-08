В США заговорили о намерении выйти из Договора по открытому небу

Энгел направил послание советнику Трампа по нацбезопасности Роберту О'Брайену воздержаться от этого «опрометчивого шага».

Конгрессмен напомнил, что Договор по открытому небу является для Вашингтона инструментом для наблюдения за Россией, отмечает Газета.ру.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 государствами, входящими в ОБСЕ. Он позволяет странам периодически совершать облет территории друг друга для наблюдения за военной активностью, сообщает РИА ФАН.

