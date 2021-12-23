В США в 2021 году зафиксировано рекордное число несовершеннолетних мигрантов
США предоставили убежище в 2021 финансовом году рекордному числу несовершеннолетних мигрантов, прибывших в страну без взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.
По данным Минздрав и соцслужб страны, с 1 октября 2020 года по 30 сентября текущего года в страну прибыло 122 тысяч детей до 18 лет. Предыдущий рекорд был на уровне 69 тысяч и был зафиксирован в 2019 году.
Отмечается, что основной поток мигрантов идет из Центральной Америки - Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Согласно ведомствам, в следующем году также ожидается большой поток.
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