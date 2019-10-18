В США уточнили слова о приостановке военной помощи Киеву

Малвейни заявил, что СМИ специально исказили его слова с целью продолжить политическую охоту на ведьм в отношении президента США Дональда Трампа.

В Белом доме подчеркнули, что временная заморозка военной помощи Украине связана с отсутствием поддержки Киева со стороны других стран, а также с озабоченностью Вашингтона из-за коррупции на Украине.

Ранее СМИ сообщили о том, что Трамп якобы искал доказательства того, что сервер Демократической партии США в 2016 году был взломан с Украины, а не из России.

