В США уточнили слова о приостановке военной помощи Киеву

18 октября 201909:21

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил о неверной интерпретации его слов о том, что заморозка военной помощи Украине связано с расследованием в отношении Демократической партии, передает RT.

Эксперт: Американская военная помощь нужна Украине, чтобы "подогреть" Донбасс (АУДИО)

Малвейни заявил, что СМИ специально исказили его слова с целью продолжить политическую охоту на ведьм в отношении президента США Дональда Трампа.

В Белом доме подчеркнули, что временная заморозка военной помощи Украине связана с отсутствием поддержки Киева со стороны других стран, а также с озабоченностью Вашингтона из-за коррупции на Украине.

Ранее СМИ сообщили о том, что Трамп якобы искал доказательства того, что сервер Демократической партии США в 2016 году был взломан с Украины, а не из России.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
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