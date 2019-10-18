В США уточнили слова о приостановке военной помощи Киеву
Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил о неверной интерпретации его слов о том, что заморозка военной помощи Украине связано с расследованием в отношении Демократической партии, передает RT.
Малвейни заявил, что СМИ специально исказили его слова с целью продолжить политическую охоту на ведьм в отношении президента США Дональда Трампа.
В Белом доме подчеркнули, что временная заморозка военной помощи Украине связана с отсутствием поддержки Киева со стороны других стран, а также с озабоченностью Вашингтона из-за коррупции на Украине.
Ранее СМИ сообщили о том, что Трамп якобы искал доказательства того, что сервер Демократической партии США в 2016 году был взломан с Украины, а не из России.
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