В США рассказали об общих темах с Россией в Совбезе ООН
США могли бы сотрудничать с Россией в ряде сфер в рамках Совета Безопасности ООН. Об этом на пресс-конференции заявила новый постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.
При этом постпред подчеркнула, что между государствами есть и разногласия, которые многим известны.
«Мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, безопасность и процветание миру», — цитирует дипломата ТАСС.
Томас-Гринфилд отметила, что в минувшую пятницу встретилась с постпредом РФ Василием Небензей и ожидает совместной работы с российским коллегой.
Кроме того, постпред США рассказала о возможных сферах сотрудничества с Китаем. По словам Томас-Гринфилд, отношения государств сложны, однако Вашингтон и Пекин могут быть партнерами «например, в вопросах борьбы с изменением климата».
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