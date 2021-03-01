В США рассказали об общих темах с Россией в Совбезе ООН

США могли бы сотрудничать с Россией в ряде сфер в рамках Совета Безопасности ООН. Об этом на пресс-конференции заявила новый постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.

При этом постпред подчеркнула, что между государствами есть и разногласия, которые многим известны.

«Мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, безопасность и процветание миру», — цитирует дипломата ТАСС.

Томас-Гринфилд отметила, что в минувшую пятницу встретилась с постпредом РФ Василием Небензей и ожидает совместной работы с российским коллегой.

Кроме того, постпред США рассказала о возможных сферах сотрудничества с Китаем. По словам Томас-Гринфилд, отношения государств сложны, однако Вашингтон и Пекин могут быть партнерами «например, в вопросах борьбы с изменением климата».

