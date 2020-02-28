В США признали, что их ПРО не защитит от России
Американская система противоракетной обороны (ПРО) создана таким образом, чтобы защитить страну от стран-изгоев, но при этом не пересекаться с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард, передаёт РЕН ТВ.
Создание ПРО для защиты от РФ и Китая технически нереализуемо и было бы настолько затратным, что создало бы угрозу стратегической стабильности, добавил Ричард.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ответ на развёртывание Россией новейших крылатых ракет военный альянс расширит ядерный и ударный потенциал, а также усилит систему ПРО. При этом Столтенберг подчёркивал, что вступать в гонку вооружений НАТО не хочет, пишет РИА ФАН.
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