В США признали, что их ПРО не защитит от России

Создание ПРО для защиты от РФ и Китая технически нереализуемо и было бы настолько затратным, что создало бы угрозу стратегической стабильности, добавил Ричард.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ответ на развёртывание Россией новейших крылатых ракет военный альянс расширит ядерный и ударный потенциал, а также усилит систему ПРО. При этом Столтенберг подчёркивал, что вступать в гонку вооружений НАТО не хочет, пишет РИА ФАН.

