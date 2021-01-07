В США примут дополнительные меры безопасности на инаугурации Байдена

Американские власти на фоне беспорядков в Вашингтоне усилят меры безопасности 20 января на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом в эфире канала Fox News сообщил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности страны Кен Кучинелли.

По словам и.о. заместителя министра, инаугурацию главы государства долгое время планировала Секретная служба США, и спецслужбы учли все «уроки вчерашнего».

Кучинелли подчеркнул, что беспорядки в Капитолии — «разовое событие», и власти незамедлительно примут необходимые меры.

Кроме того, и.о. замминистра заявил, что многие участники штурма Конгресса, чьи личности удастся установить, будут привлечены к уголовной ответственности.

В среду американский Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего президента Дональда Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. Правоохранители применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщалось о четырёх погибших.

Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил результаты выборов, заявив о победе Байдена. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января.

