В США примут дополнительные меры безопасности на инаугурации Байдена
Американские власти на фоне беспорядков в Вашингтоне усилят меры безопасности 20 января на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом в эфире канала Fox News сообщил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности страны Кен Кучинелли.
По словам и.о. заместителя министра, инаугурацию главы государства долгое время планировала Секретная служба США, и спецслужбы учли все «уроки вчерашнего».
Кучинелли подчеркнул, что беспорядки в Капитолии — «разовое событие», и власти незамедлительно примут необходимые меры.
Кроме того, и.о. замминистра заявил, что многие участники штурма Конгресса, чьи личности удастся установить, будут привлечены к уголовной ответственности.
В среду американский Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего президента Дональда Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. Правоохранители применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщалось о четырёх погибших.
Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил результаты выборов, заявив о победе Байдена. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 541 / сут.
Умерли
60 457+506 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 729 / сут.
- Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg
- Facebook заморозит страницу Трампа до конца срока
- Власти Аргентины введут комендантский час из-за COVID-19
- Регион ФРГ одобрил учреждение фонда в поддержку «Северного потока-2»
- В США примут дополнительные меры безопасности на инаугурации Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru