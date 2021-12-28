В США осудили закрытие «Мемориала» в РФ

Власти США выразили осуждение в связи с закрытием в РФ международного историко-просветительского общество «Мемориал» (в РФ имеет статус НКО-иноагента). Об этом сообщает «Интерфакс».



Как заявил представитель Госдепа Нед Прайс, это решение отражает «эру стремительно сокращающегося пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России». Он призвал российские власти не притеснять независимые организации по правам человека.

Ранее во вторник, Верховный суд РФ принял решение о ликвидации данного общества. Журналист, член СПЧ Николай Свандзе назвал это решение катастрофой.





