В США не видят существенной поддержки Китаем военной сферы РФ

США не видят поддержку в отношении российской военной сферы властями Китая. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС.



Таким образом, он ответил на вопрос, использует ли РФ китайские беспилотники в военной операции на территории Украины. Блинкен подчеркнул, что США внимательно следит за этим вопросом.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

