В СПЧ потребовали международной реакции на обстрел переправы в Херсоне
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев потребовал от международных институтов реакции на обстрел переправы в Херсоне.
«Я сегодня направил обращения в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International с требованием немедленно отреагировать на это вопиющее военное преступление Киева», - говорится в Telegram-канале СПЧ.
Фадеев обратил внимание, что международные институты много лет навязчиво учили Россию соблюдению прав человека. При этом сами они не соблюдают эти правила. Глава СПЧ также обвинил международные структуры в ангажированности.
Ранее стало известно, что украинская армия выпустила 12 ракет по гражданской переправе через Днепр в районе Антоновского моста, ПВО удалось сбить 11 ракет. Погибли 4 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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