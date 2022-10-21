В СПЧ потребовали международной реакции на обстрел переправы в Херсоне

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев потребовал от международных институтов реакции на обстрел переправы в Херсоне.

«Я сегодня направил обращения в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International с требованием немедленно отреагировать на это вопиющее военное преступление Киева», - говорится в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев обратил внимание, что международные институты много лет навязчиво учили Россию соблюдению прав человека. При этом сами они не соблюдают эти правила. Глава СПЧ также обвинил международные структуры в ангажированности.

Ранее стало известно, что украинская армия выпустила 12 ракет по гражданской переправе через Днепр в районе Антоновского моста, ПВО удалось сбить 11 ракет. Погибли 4 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

