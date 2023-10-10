В Совфеде ждут переговоров о судьбе плененных боевиками ХАМАС россиян

Он убежден, что посольство и профильные структуры в Москве будут прорабатывать этот вопрос, несмотря на продолжающиеся боестолкновения и ракетные атаки с обеих сторон.

«Одно другому не мешает. Переговоры по судьбе наших граждан, я думаю, будут активно вестись», - сказал Карасин.

Накануне в ХАМАС сообщили, что среди плененных граждан Израиля оказались люди с двойным гражданством, в том числе российским. В то же время представители движения заявили, что не будут вести переговоров до окончания боев. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

