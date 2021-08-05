В Совфеде высказались о переносе выборов в Госдуму

Выборы в Государственную думу состоятся в установленный законом срок. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости.

«Парламентские выборы в России пройдут в установленный законом срок. Дата определена указом президента», — подчеркнул сенатор.

Ранее «Партия Роста» направила в Центризбирком письмо с просьбой перенести запланированные на 17-19 сентября думские выборы на декабрь из-за ситуации с пандемией коронавируса, напоминает Ura.ru. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала предложение о переносе выборов спорным, отмечает РИА ФАН.

