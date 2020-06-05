В Совфеде съязвили насчёт призыва США «убраться с Ближнего Востока»

В Совете Федерации ответили на заявление о «деструктивной» роли России на Ближнем Востоке, которое накануне сделал помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

По словам сенатора Андрея Кондратьева, эта разрушительная роль заключается в том, что Россия мешает американцам воровать сирийскую нефть.

«Пусти козла в огород», - заявил он по этому поводу в комментарии РИА Новости.

Кондратьев также напомнил, что в Ираке разработка месторождений нефти досталась транснациональной компании British Petroleum. «При таком раскладе присутствие русских нежелательно», - заметил он.

Ранее Шенкер заявил, что США в последние 45 лет стремились удержать Россию в стороне от Ближнего Востока, но администрация Барака Обамы допустила появление и укрепление России в Сирии. По мнению Шенкера, русским следует «убираться» с Ближнего Востока, пишет «Свободная пресса».

