В Совфеде съязвили насчёт призыва США «убраться с Ближнего Востока»
В Совете Федерации ответили на заявление о «деструктивной» роли России на Ближнем Востоке, которое накануне сделал помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
По словам сенатора Андрея Кондратьева, эта разрушительная роль заключается в том, что Россия мешает американцам воровать сирийскую нефть.
«Пусти козла в огород», - заявил он по этому поводу в комментарии РИА Новости.
Кондратьев также напомнил, что в Ираке разработка месторождений нефти досталась транснациональной компании British Petroleum. «При таком раскладе присутствие русских нежелательно», - заметил он.
Ранее Шенкер заявил, что США в последние 45 лет стремились удержать Россию в стороне от Ближнего Востока, но администрация Барака Обамы допустила появление и укрепление России в Сирии. По мнению Шенкера, русским следует «убираться» с Ближнего Востока, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru