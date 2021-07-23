В Совфеде раскритиковали отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об отказе в применении обеспечительных мер к Украине в рамках межгосударственной жалобы России можно рассматривать как политический цинизм, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«То есть человеческие жизни, жизни детей, убитые люди, нераскрытые преступления — это все недостаточно для обеспечительных мер. Это еще раз говорит о двойных стандартах ЕСПЧ. Конечно, важнее же решать вопросы по однополым бракам», — заявил сенатор в беседе с RT.

Джабаров отметил, что суд по правам человека используют «как карающий меч в отношении России и как броню для остальных европейских стран, в частности таких агрессоров, как Украина и другие страны, где преследуются люди по национальному признаку, по происхождению, по политическим взглядам».

Ранее в пятницу ЕСПЧ зарегистрировал межгосударственную жалобу РФ против Украины, поданную накануне в связи с нарушениями Киевом Европейской конвенции о правах человека. В жалобе упоминаются гибель мирных граждан, незаконное лишение свободы, вытеснение русского языка и дискриминация русскоговорящих украинцев, подавление свободы слова и ряд других нарушений.

В то же время ЕСПЧ отказал в применении обеспечительных мер к Украине из-за водной блокады Крыма и недостаточного доступа к русскому языку в школах и СМИ. Отмечается, что запрос РФ отклонили «из-за отсутствия серьезного риска непоправимого ущерба основному праву в рамках Европейской Конвенции о правах человека».

