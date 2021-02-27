В Совфеде предложили учредить день освобождения Крыма от украинской оккупации
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил установить 27 февраля днем освобождения полуострова от украинской оккупации.
«Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР», — заявил сенатор в беседе с РИА Новости.
По словам Цекова, 27 февраля 2014 года «были подняты российские триколоры над зданиями парламента и правительства Крыма» как знак возвращения полуострова в состав России.
Как отметил сенатор, 26 февраля стало последним днем «вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства».
Цеков подчеркнул, что обратится со своей инициативой в парламент Крыма.
Крым вновь стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Более 95% граждан поддержали вхождение полуострова в состав РФ.
Украина все еще считает Крым своей временно оккупированной территорией, однако российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.
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