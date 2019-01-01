В Совфеде ответили на территориальные претензии Эстонии к России
Сенатор Владимир Джабаров рассказал, как Россия будет реагировать на эскападу эстонского МИДа.
Министр внутренних дел Эстонии, лидер националистической Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия частично удерживает территорию республики, которая ей не принадлежит. Он уточнил, что государству принадлежит 5,2% территории Эстонии.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью НСН назвал территориальные запросы Эстонии «старой песней» и напомнил о том, что политическую независимость прибалтийская страна получила благодаря России.
«Это старая песня. Все вопросы по территориальной принадлежности закрыты и не обсуждаются. Только хочу напомнить, что Эстония приобрела свою государственность благодаря России. Думаю в этот день, 9 мая, надо сказать «спасибо» России за руку помощи, которую она в свое время протянула эстонскому народу».
Ранее политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, какой должна быть реакция Совета Европы в связи с запретом Эстонии на преподавание на русском языке
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»