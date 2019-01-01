В Совфеде ответили на территориальные претензии Эстонии к России

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью НСН назвал территориальные запросы Эстонии «старой песней» и напомнил о том, что политическую независимость прибалтийская страна получила благодаря России.

«Это старая песня. Все вопросы по территориальной принадлежности закрыты и не обсуждаются. Только хочу напомнить, что Эстония приобрела свою государственность благодаря России. Думаю в этот день, 9 мая, надо сказать «спасибо» России за руку помощи, которую она в свое время протянула эстонскому народу».

Ранее политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, какой должна быть реакция Совета Европы в связи с запретом Эстонии на преподавание на русском языке

