В Совфеде отреагировали на слова литовского политика о «развале России»
Сенатор от Крымы Сергей Цеков отметил, что распад Украины более вероятен, чем распад Росси. Так сенатор в беседе с РИА Новости ответил экс-председателю Верховного совета Литвы Витаутасу Ландсбергису, который заявил, что Крым вернется в состав Украины после распада России.
По словам Цекова, Крым навсегда останется в составе России, несмотря на мечты некоторых стран о развале РФ
При этом сенатор отметил, что Украине следовало наладить отношения с Россией, чтобы стать цивилизованным государством.
Ранее Ландсбергис заявил, что развал России - единственная возможность Украины вернуть Крым.
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