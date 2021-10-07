В Совфеде отреагировали на слова литовского политика о «развале России»

Сенатор от Крымы Сергей Цеков отметил, что распад Украины более вероятен, чем распад Росси. Так сенатор в беседе с РИА Новости ответил экс-председателю Верховного совета Литвы Витаутасу Ландсбергису, который заявил, что Крым вернется в состав Украины после распада России.

По словам Цекова, Крым навсегда останется в составе России, несмотря на мечты некоторых стран о развале РФ

При этом сенатор отметил, что Украине следовало наладить отношения с Россией, чтобы стать цивилизованным государством.

Ранее Ландсбергис заявил, что развал России - единственная возможность Украины вернуть Крым.

