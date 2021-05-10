В Совфеде назвали абсурдом планы Чехии получить компенсацию за взрывы во Врбетице
Первый замглавы международного комитета Совета Федераций РФ Владимир Джабаров назвал абсурдными обвинения Чехии о якобы причастности России к взрывам во Врбетице, сообщает РИА Новости.
По его словам, ещё не было ни соответствующего расследования, ни установления всех фактов.
«Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Никто им платить не будет, это абсурд», - подчеркнул сенатор.
Ранее министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что чешское правительство намерено потребовать у России один миллиард крон (3,5 миллиарда рублей) компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, сообщает телеканал «360». По её словам, она желает получить выплаты в соответствии с международным правом.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в апреле заявил о причастности России к инциденту, после чего из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщает RT. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
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