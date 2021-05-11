В Совбезе заявили о возможной биоатаке на Россию

Аверьянов отметил, что опасность распространения смертельных микробов существует из-за лабораторий НАТО и США, которые расположены у границ с Россией. Пострадать могут как жители приграничных государств, так и россияне.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркнул, что в мире стремительно увеличивается количество биологических лабораторий, которые находятся под контролем США, сообщала RT. Он отметил, что особенно много центров появляется на границах России и Китая.

