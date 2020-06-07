В Сирии террорист совершил самоподрыв
7 июня 202018:23
Террорист, вооруженный бомбой, взорвал себя в городе Камышли, сообщает РИА Новости.
Информацию о теракте распространило сирийское государственное агентство телерадиовещания.
«Смертник подорвал себя в квартале Хелку в Камышли. Пострадавших нет»,- сообщает СМИ.
Однако, по данным радиостанции Шам ФМ, в результате теракта несколько человек погибли. Собственный источник СМИ также сообщил о жертвах среди мирного населения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru