В штабе Трампа заявили, что политик отменит указы Байдена
Избранный президент США Дональд Трамп в течение первой недели после вступления в должность отменит ряд распоряжений администрации действующего главы государства Джо Байдена. Об этом рассказала пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.
«Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и [вице-президент США] Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», — отметила Ливитт.
По ее словам, Трамп намерен подписать «десятки указов».
Пресс-секретарь подчеркнула, что подписанные Байденом после вступления в должность 94 указа спровоцировали «кризис на границе и экономический кризис». Трамп повернет вспять «задний ход», который дало его распоряжениям действующее руководство Соединенных Штатов.
Между тем СМИ сообщили, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы американский политик выразил желание как можно скорее разрешить украинский конфликт, пишет Ura.ru.
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