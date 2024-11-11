В штабе Трампа заявили, что политик отменит указы Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп в течение первой недели после вступления в должность отменит ряд распоряжений администрации действующего главы государства Джо Байдена. Об этом рассказала пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.

«Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и [вице-президент США] Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», — отметила Ливитт.

По ее словам, Трамп намерен подписать «десятки указов».

Пресс-секретарь подчеркнула, что подписанные Байденом после вступления в должность 94 указа спровоцировали «кризис на границе и экономический кризис». Трамп повернет вспять «задний ход», который дало его распоряжениям действующее руководство Соединенных Штатов.

Между тем СМИ сообщили, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы американский политик выразил желание как можно скорее разрешить украинский конфликт, пишет Ura.ru.

