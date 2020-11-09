В штабе Трампа опровергли сообщения о призыве его советника признать поражение
Сообщения о том, что окружение действующего президента США Дональда Трампа призвало его признать свое поражение на выборах, не соответствует действительности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на советника предвыборной кампании главы государства Джейсона Миллера.
Первая леди Мелании Трамп призвала в Twitter обеспечить на выборах честный подсчет голосов.
Как сообщалось, старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер посоветовал тестю признать поражение на выборах главы государства.
Напомним, 3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Ведущие американские СМИ отдали победу демократу Джозефу Байдена, хотя подсчет голосов еще продолжается. По данным агентства Associated Press и телеканала Fox News, Байден получил в свою поддержку 290 голосов при необходимых для победы 270, а Трамп - 214 голосов. Действующий президент накануне объявил о своей победе «с большим отрывом» и заявил, что намерен обратиться в суд.
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