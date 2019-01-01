В Севастополе представлен новый врио губернатора

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил сегодня в Севастополе временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева. Полпред подчеркнул, что перед новым врио губернатора стоят серьёзные задачи по решению социально-экономических проблем горожан.

В свою очередь Развожаев на заседании правительства Севастополя заявил, что все принимаемые решения должны быть выверенными, отражать пожелания жителей великого города, передает КИА. Врио губернатора пообещал оправдать доверие своей работой, и работой всей команды.

Ранее Президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Сегодня уходящий глава города отметил, что при реализации крупных проектов в Севастополе были ежедневные трудности. Поэтому, о словам Овсянникова, он обратился с просьбой об уходе ряди политического спокойстви я в Севастополе.

