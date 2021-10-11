В Сербии заявили об угрозе жизни президента страны Вучича

Жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы главы государства с наркомафией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

По словам главы МВД, ведомство раскрыло деятельность группировки, на счету которой уже семь установленных убийств. В числе главарей преступников — черногорский наркобарон Радое Звицер, руководящий так называемым «кавачским наркокланом», отмечает телеканал «360».

Вулин подчеркнул, что безопасность Вучича под угрозой.

«Каждому из этих наркобоссов ясно, что если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии», — цитирует Вулина РИА Новости.

Ранее Александр Вучич заявил, что неизвестные незаконно прослушивали его телефон, пытаясь найти компромат на сербского лидера. Сообщалось о 1882 случаях прослушки, пишет РИА ФАН. По данным МВД Сербии, была зафиксирована прослушка Вучича со стороны связанных с высокопоставленными силовиками преступных структур.

