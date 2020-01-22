В сенате США начат процесс по импичменту Трампа
В Сенате США во вторник 21 января начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Интерфакс.
Слушание в Сенате будет остановлено на тех двух пунктах обвинения, которые уже были до этого согласованы в Палате представителей, а именно злоупотребление властью и препятствовании расследованию, проводимому ранее Конгрессом.
Во время рассмотрения дела сторону обвинения представят семь членов Палаты представителей Штатов. Сторону защиты представит отдельно собранная команда успешных юристов, которые считают обвинения демократов нереалистичными, а саму процедуру импичмента незаконной и "безрассудной". Сам сенат исполнит функцию присяжных. Чтобы довести импичмент до конца, за него должно высказаться не менее двух третей сенаторов.
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