В Сенате призвали вице-президента Пенса отстранить Трампа от должности

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал вице-президента Майка Пенса отстранить от должности действующего президента Дональда Трампа. Об этом политик написал в своём Twitter.

По словам Шумера, отстранение Трампа удастся осуществить быстрее и эффективнее, задействовав 25-ю поправку к американской Конституции. Поправка предполагает передачу власти вице-президенту из-за смерти главы государства, или же его неспособности выполнять обязанности.

Кроме того, отстранение Трампа поддержал конгрессмен от штата Иллинойс республиканец Адам Кинзингер. В своём Twitter Кинзингер заявил, что президент «потерял ориентиры» и оторван от исполнения своих полномочий.

Ранее СМИ сообщали, что после беспорядков в Вашингтоне около сотни законодателей от Демократической партии высказались за отстранение Трампа от должности. Кроме того, в Конгрессе готовят статьи для объявления импичмента действующему президенту.

