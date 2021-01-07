В Сенате призвали вице-президента Пенса отстранить Трампа от должности
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал вице-президента Майка Пенса отстранить от должности действующего президента Дональда Трампа. Об этом политик написал в своём Twitter.
По словам Шумера, отстранение Трампа удастся осуществить быстрее и эффективнее, задействовав 25-ю поправку к американской Конституции. Поправка предполагает передачу власти вице-президенту из-за смерти главы государства, или же его неспособности выполнять обязанности.
Кроме того, отстранение Трампа поддержал конгрессмен от штата Иллинойс республиканец Адам Кинзингер. В своём Twitter Кинзингер заявил, что президент «потерял ориентиры» и оторван от исполнения своих полномочий.
Ранее СМИ сообщали, что после беспорядков в Вашингтоне около сотни законодателей от Демократической партии высказались за отстранение Трампа от должности. Кроме того, в Конгрессе готовят статьи для объявления импичмента действующему президенту.
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