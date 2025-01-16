В СБ Белоруссии заявили, что экстремисты планируют захватить приграничные районы

Белорусские экстремистские формирования за границей планируют захват приграничных районов республики и ввод западных «миротворцев». Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня».

По его словам, рассматривается возможность задействования экстремистов в вооруженной операции по захвату одного либо нескольких приграничных районов, «провозглашению этой территории "свободной" и вводу туда западными странами некоего "миротворческого" контингента». Вольфович подчеркнул, что за рубежом поддерживают радикальную оппозицию, выехавшую из Белоруссии, и другие подконтрольные деструктивные силы, чтобы реализовать план по силовому свержению власти.

«Ведется активная подготовка боевиков для так называемой "белорусской освободительной армии". В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр "Посполитое рушение". Готовится "боевое крыло"», — рассказал госсекретарь.

Вольфович добавил, что Украина превратилась в «серую зону» и используется для ведения прокси-войны Запада с Россией и Белоруссией, украинских и западных специалистов привлекают к военно-диверсионной подготовке экстремистских формирований из белорусских радикалов.

Между тем СМИ сообщили, что украинско-белорусскую границу завалили валунами, противотанковыми ежами, а вдоль шоссе появилась колючая проволока, пишет 360.ru.

