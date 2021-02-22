В России появится Координационный центр правительства

Координационный центр правительства создадут в России для согласования работы на разных уровнях власти при возникновении штатных и нештатных ситуаций, а также при реализации приоритетных задач. Соответствующее постановление премьер-министра страны Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Координационный центр станет постоянно действующим органом при правительстве. Общее руководство и стратегическое управление новой структурой будет осуществлять сам Мишустин, а ее непосредственным руководителем назначат одного из вице-премьеров.

Федеральные и региональные органы власти должны не позднее 31 марта обеспечить свое участие в работе нового центра. Отмечается, что для всех ведомств в составе структуры решения Координационного центра будут обязательны к исполнению.

