В России появится Координационный центр правительства
Координационный центр правительства создадут в России для согласования работы на разных уровнях власти при возникновении штатных и нештатных ситуаций, а также при реализации приоритетных задач. Соответствующее постановление премьер-министра страны Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Координационный центр станет постоянно действующим органом при правительстве. Общее руководство и стратегическое управление новой структурой будет осуществлять сам Мишустин, а ее непосредственным руководителем назначат одного из вице-премьеров.
Федеральные и региональные органы власти должны не позднее 31 марта обеспечить свое участие в работе нового центра. Отмечается, что для всех ведомств в составе структуры решения Координационного центра будут обязательны к исполнению.
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