В РФ заявили, что не преследуют целей ядерной войны на территории Украины

Российские власти не ставят целей ядерной войны на территории Украины. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов, передает ТАСС.

Он также заявил, что не исключает провокаций с западной стороны на украинской территории. По словам Гаврилова, идет борьба добра и зла, что на Западе понимают.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




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