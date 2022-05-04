В РФ заявили, что не преследуют целей ядерной войны на территории Украины
Российские власти не ставят целей ядерной войны на территории Украины. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов, передает ТАСС.
Он также заявил, что не исключает провокаций с западной стороны на украинской территории. По словам Гаврилова, идет борьба добра и зла, что на Западе понимают.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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