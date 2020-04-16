В РФ расширили список тех, кто может пересекать границу во время пандемии

Правительство РФ расширило список тех, кому разрешается пересекать госграницу во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому распоряжению в список вошли военнослужащий и гражданский персонал российских баз, размещенных за рубежом, работники атомной отрасли, участвующие в строительстве ядерных объектов в других странах. Также ограничения снимаются с граждан, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных портах.


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