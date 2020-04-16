В РФ расширили список тех, кто может пересекать границу во время пандемии
16 апреля 202023:33
Правительство РФ расширило список тех, кому разрешается пересекать госграницу во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно новому распоряжению в список вошли военнослужащий и гражданский персонал российских баз, размещенных за рубежом, работники атомной отрасли, участвующие в строительстве ядерных объектов в других странах. Также ограничения снимаются с граждан, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных портах.
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16 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru