В РФ осудили санкции Украины против российских СМИ

Москва осуждает ограничения, введенные Киевом в отношении российских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Зеленский ввел масштабные бессрочные санкции против РФ

По словам собеседника агентства, санкции Украины «противоречат нормам международного права и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский бессрочно продлил масштабные санкции в отношении СМИ из России, в том числе телеканалов НТВ, ТНТ, «Звезда», Первого канала, МИА «Россия сегодня». Также введенные Киевом ограничения касаются глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главы Крыма Сергея Аксенова и ряда граждан России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СМИСанкции Против РоссииУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры