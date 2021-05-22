В РФ осудили санкции Украины против российских СМИ
Москва осуждает ограничения, введенные Киевом в отношении российских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
По словам собеседника агентства, санкции Украины «противоречат нормам международного права и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский бессрочно продлил масштабные санкции в отношении СМИ из России, в том числе телеканалов НТВ, ТНТ, «Звезда», Первого канала, МИА «Россия сегодня». Также введенные Киевом ограничения касаются глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главы Крыма Сергея Аксенова и ряда граждан России.
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