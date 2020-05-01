В РФ ограничили закупки промтоваров из-за рубежа
Правительство России приняло постановление об ограничении закупок промышленных товаров из зарубежных стран для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что под ограничение не попадают страны-члены Евразийского экономического союза. Также мера не распространяется на те товары, производство которых отсутствует на территории России. Кроме того, ограничение не коснется закупок в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управления делами президента РФ.
Всего в списке 125 товаров, на которые распространяется ограничение. Среди них одежда, строительные материалы, сельскохозяйственная техника, различные виды транспорта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
114 тыс.+7 933 / сут.
Умерли
1 169+96 / сут.
Выздоровели
13 220+1 601 / сут.
- Маски в общественных местах Подмоскьвья станут обязательными с 12 мая
- В Нью-Йорке умерли еще 202 человека с коронавирусом
- Фельдшер скорой помощи рассказал о сложностях работы в условиях коронавируса
- Сенатор пригрозил Чехии бойкотом из-за памятной доски власовцам
- Константин Кинчев рассказал о сложностях онлайн-концертов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru