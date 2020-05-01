В РФ ограничили закупки промтоваров из-за рубежа

Правительство России приняло постановление об ограничении закупок промышленных товаров из зарубежных стран для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что под ограничение не попадают страны-члены Евразийского экономического союза. Также мера не распространяется на те товары, производство которых отсутствует на территории России. Кроме того, ограничение не коснется закупок в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управления делами президента РФ.

Всего в списке 125 товаров, на которые распространяется ограничение. Среди них одежда, строительные материалы, сельскохозяйственная техника, различные виды транспорта.



