В РАН скептически оценили переговоры Помпео с Путиным

«Если бы были достигнуты какие-то конкретные договоренности, а еще лучше – подписаны соглашения, это был бы результат. Но было с самого начала понятно, что этого не будет. Все улыбались, все хорошо, но если посмотреть, какие проблемы обсуждались, то по каждой ворох разногласий. Везде разночтения. Чтобы был прогресс, их нужно обсуждать, искать компромиссы. Сейчас пока об этом речи не идет. Когда ничего не происходит, даже просто встреча, безрезультатная по сути, выглядит как крупное достижение», - заметил он.

Напомним, 14 мая Помпео посетил Россию с первым визитом в качестве госсекретаря США. Отменив запланированный ранее визит в Москву, он провел в Сочи переговоры с Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры Помпео с Путиным продолжались 1,5 часа.