В РАН скептически оценили переговоры Помпео с Путиным
Директор Института США и Канады РАН в эфире НСН объяснил, почему их нельзя считать успешными.
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американским СМИ назвал области, в которых Россия и Соединенные Штаты успешно взаимодействуют, несмотря на кризис в отношениях. По его словам, это проблема Афганистана, вопрос Северной Кореи и борьба с терроризмом. Глава Госдепартамента также отметил, что считает успешными переговоры, которые провел переговоры с Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым в Сочи.
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН объяснил, почему не согласен с Помпео.
«Если бы были достигнуты какие-то конкретные договоренности, а еще лучше – подписаны соглашения, это был бы результат. Но было с самого начала понятно, что этого не будет. Все улыбались, все хорошо, но если посмотреть, какие проблемы обсуждались, то по каждой ворох разногласий. Везде разночтения. Чтобы был прогресс, их нужно обсуждать, искать компромиссы. Сейчас пока об этом речи не идет. Когда ничего не происходит, даже просто встреча, безрезультатная по сути, выглядит как крупное достижение», - заметил он.
Напомним, 14 мая Помпео посетил Россию с первым визитом в качестве госсекретаря США. Отменив запланированный ранее визит в Москву, он провел в Сочи переговоры с Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры Помпео с Путиным продолжались 1,5 часа.
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