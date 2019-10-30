В РАН рассказали, что будут обсуждать Путин с Орбаном

30 октября в Будапеште состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин в эфире НСН рассказал, какие вопросы будут затронуты на встрече лидеров двух стран.

«Обсуждаться будут, в числе прочего, вопросы двусторонних отношений: зависимость Венгрии от наших поставок нефти, газа и атомный проект. Наверняка поделятся мнениями по широкому кругу вопросов международных отношений, включая Ближний Восток», - рассказал эксперт.

Напомним, что накануне встречи председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер заявил, что между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном «сложились хорошие доверительные личностные отношения», пишут Известия.

