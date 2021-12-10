В Раде заявили о подготовке военной провокации против России

«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Кива считает, что, осуществив свой замысел, Запад получит повод ввести новые антироссийские санкции и попробует заблокировать запуск газопровода «Северный поток-2». При этом Киев сможет «списать на войну» провалы властей, «голод и холод».

Депутат подчеркнул, что появившиеся в СМИ сообщения о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину — первый этап провокации, пишет «Свободная пресса». Именно в конце января, когда РФ якобы начнет силовую операцию, Киев ожидает «пик экономического краха», пишет Кива.

«Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и [президента Украины Владимира] Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию», — заключил парламентарий.

