В Раде увидели в замене делегатов «Крымской платформы» плохой знак для Киева

Несостоявшийся визит на саммит «Крымская платформа» министра иностранных дел Франции и главы Минобороны Великобритании является плохим сигналом для Украины. Таким мнением поделился депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.

«Как оказалось, глава МИД Франции не приехал в итоге на "Крымскую платформу", а Великобритания (казалось, ключевой куратор команды [президента Украины Владимира] Зеленского на Западе) вместо министра обороны прислала девушку, занимающую должность, которая по-русски масштабно звучит как министр по делам Европы и Америк», — написал Волошин на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, мнение о неявке министров из-за обострения ситуации в Афганистане не срабатывает, отмечают Известия. Волошин подчеркнул, что целью «Крымской платформы» было доказать, что вопрос принадлежности полуострова относится к числу первоочередных.

Депутат заключил, что произошедшее — «очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы». По мнению Волошина, даже критики России «не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», отмечает РИА ФАН.

Саммит «Крымская платформа» состоялся накануне в Киеве. Участники мероприятия выступили с осуждением «незаконной аннексии Крыма», «милитаризации» полуострова, «нарушения прав граждан» региона и изменения его «демографической структуры» из-за переселения российских граждан.

