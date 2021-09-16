В Раде предложили ограничить в правах украинцев с российскими паспортами
Гражданам Украины, имеющим российские паспорта, необходимо ограничить избирательные права. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда в эфире «Апостроф TV».
«Пока мы находимся в состоянии гибридной войны с РФ, они [украинцы с паспортом РФ] временно лишаются права занимать должности, избирать и быть избранными», — заявил Дунда.
Депутат добавил, что в Раде учли это предложение, и подобная норма прописана в поданном в парламент законопроекте о легализации двойного гражданства. Дунда отметил, что около 4 млн украинцев имеют гражданства других стран, около 2 млн из них — обладатели паспорта «страны-агрессора».
В качестве примера парламентарий привел Латвию, где в 1990-х годах запретили избираться в органы власти лицам, которые были связаны с Коммунистической партией, отмечает Ura.ru.
Согласно конституции Украины, в стране действует единое гражданство, однако Киев планирует разрешить жителям иметь второе гражданство, в том числе со странами Евросоюза и за исключением России. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству разработать соответствующий законопроект.
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