В Раде предложили арестовать Зеленского за пропаганду коммунистического режима
Президента Украины Владимира Зеленского следует арестовать после участия разработанного в СССР самолета «Мрия» в военном параде по случаю 30-й годовщины независимости страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Как отметил парламентарий, самолет «отобразил превосходство "оккупационного" Советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней "независимой"», и пролет «Мрии» стал «лучшей пропагандой советского режима и строя».
«Идиоты и циничные, моральные уроды, арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть», — написал Кива в Facebook.
На Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», согласно которому запрещена пропаганда советской символики. Нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы.
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