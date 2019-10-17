В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани

В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского депутата Алексея Гончаренко, избранного главой объединения.

По словам депутата, объединение будет иметь в виду и другие территории, на которых живут украинцы. Как пишет агентство, вопрос Кубани уже затрагивали другие киевские политики.

В Госдуме уже прокомментировали эту новость, сообщает РИА Новости. Так, депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал украинским коллегам подумать лучше о сотрудничестве.



