В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани
В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского депутата Алексея Гончаренко, избранного главой объединения.
По словам депутата, объединение будет иметь в виду и другие территории, на которых живут украинцы. Как пишет агентство, вопрос Кубани уже затрагивали другие киевские политики.
В Госдуме уже прокомментировали эту новость, сообщает РИА Новости. Так, депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал украинским коллегам подумать лучше о сотрудничестве.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии
- Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit
- Ставропольский министр обвиняется в хищении 6 миллионов рублей
- СМИ: Эрдоган выбросил панибратское письмо Трампа
- Суд отпустил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»