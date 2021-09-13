В Раде пообещали повторить «громкую победу» над Москвой
Украина может повторить «громкую победу» над Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Парламентарий напомнил, что в 1514 году объединенные силы во главе с украинским полководцем князем Константином Острожским разгромили московское войско под Оршей.
«Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, для новой победы над Россией Киеву необходимо сотрудничать с Литвой, Польшей и прибалтийскими странами, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, Гончаренко подчеркнул, что Украине нужно также помочь Белоруссии «стать свободной» и в перспективе создать Балто-Черноморский союз, сообщает РЕН ТВ.
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