Автомобиль врезался в ворота посольства России в Кишиневе

По данным ведомства, мужчина на Mercedes врезался в ворота российского посольства и покинул место аварии, пишет RT.

«Когда полиция установила местонахождение автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан», — указали в полиции.

Отмечается, что правоохранители остановили злоумышленника у города Страшены в 40 км от Кишинева. Никто не пострадал, отмечает «Свободная пресса».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ, ведется осмотр места ЧП. Дипмиссия в ближайшее время даст комментарий о случившемся.

