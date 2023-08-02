Автомобиль врезался в ворота посольства России в Кишиневе
Автомобиль Mercedes врезался в ворота посольства России в Кишиневе, водителя задержали. Об этом сообщили Генеральном инспекторате полиции Молдавии.
По данным ведомства, мужчина на Mercedes врезался в ворота российского посольства и покинул место аварии, пишет RT.
«Когда полиция установила местонахождение автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан», — указали в полиции.
Отмечается, что правоохранители остановили злоумышленника у города Страшены в 40 км от Кишинева. Никто не пострадал, отмечает «Свободная пресса».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ, ведется осмотр места ЧП. Дипмиссия в ближайшее время даст комментарий о случившемся.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Reuters: Бразилия не поддерживает расширение БРИКС
- Станцию «Тестовская» МЦД-1 планируется открыть в 2026 году
- WE: Украина хамит Западу в ответ на полученную помощь
- Задержан житель Тамбовской области, собиравшийся уехать воевать за ВСУ
- Автомобиль врезался в ворота посольства России в Кишиневе
- Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
- В МИД заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ
- Пентагон: СВО показала неспособность американского ВПК работать на нужном уровне
- Минфин: Введение накопительной пенсии изменило модель поведения граждан
- СМИ: В 2022 году спрос на препараты для прерывания беременности вырос на 50-60%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru