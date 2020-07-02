В пресс-центре НСН подведут итоги голосования по поправкам в Конституцию

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начинается пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

1 июля - официальный день голосования по принятию поправок в основной закон страны, вместе с тем россиянам разрешалось проголосовать досрочно – в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижнем Новгороде можно было проголосовать дистанционно. Согласно Закону «О поправке к Конституции Российской Федерации», в России произойдет обнуление президентских сроков, в Конституции будет закреплено положение о федеральных территориях и недопустимости их отчуждения, о детях, о самобытности народов и поддержке соотечественников, о здоровье, защите семьи и детства и т.д.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

